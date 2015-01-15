За добу бойовики більше 40 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Як зазначається, ситуація у зоні проведення АТО станом на 18.00 залишається складною.

Епіцентром протистояння залишається Донецький аеропорт, де бої точилися впродовж цілого дня. З самого ранку бойовики вели вогонь по новому терміналу, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, танки та реактивну артилерію. Починаючи з 14 години вони вдалися до штурму. «Українські військові відбили атаки терористів, завдаючи їм значних втрат. На даний час бої за аеропорт тривають, «кіборги» продовжують обороняти летовище і не збираються його залишати», - відзначається в повідомленні.

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На інших напрямках найгарячіші події розгорталися на Луганщині поблизу Кримське, Сокольників, Трьохізбенки та ТЕЦ Щастя. Тут незаконні збройні формування застосували по позиціях наших військ реактивні системи залпового вогню «Град», а неподалік населеного пункту Сміле відбулося бойове зіткнення.

Надвечір терористи розвернули артилерійські засоби, з яких вели вогонь по українським військовим в районі Донецького аеропорту, в сторону житлових кварталів Донецька. «Серед мирних громадян є загиблі. Вочевидь, бойовики мають на меті звинуватити Збройні Сили у зриві мирних домовленостей та загибелі мирних громадян», - йдеться в повідомленні.