Бойовики з артилерії почали обстрілювати Єнакієве і Донецьк, є жертви - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Щойно нами отримана інформація, що артилерія терористів, яка вела вогонь з Горлівки по населених пунктах поблизу Донецького аеропорту (Веселе, Піски), розвернута в інший бік і зараз обстрілює Єнакієве і Донецьк. Серед мирного населення є жертви», - йдеться у повідомленні.

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Вочевидь, як зазначають у штабі АТО, бойовики мають на меті звинуватити Збройні сили України у загибелі мирних громадян.