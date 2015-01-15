Бойовики з артилерії почали обстрілювати Єнакієве і Донецьк, є жертви - штаб АТО
18:08, 15 січня 2015Політика
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Артилерія терористів, для дискредитації сил АТО, після обстрілу населених пунктів поблизу Донецького аеропорту розвернулась в інший бік та почала обстрілювати Єнакієве і Донецьк, є жертви серед мирного населення.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Щойно нами отримана інформація, що артилерія терористів, яка вела вогонь з Горлівки по населених пунктах поблизу Донецького аеропорту (Веселе, Піски), розвернута в інший бік і зараз обстрілює Єнакієве і Донецьк. Серед мирного населення є жертви», - йдеться у повідомленні.
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Вочевидь, як зазначають у штабі АТО, бойовики мають на меті звинуватити Збройні сили України у загибелі мирних громадян.
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