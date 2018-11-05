Третьяков: «Гройсман має негайно внести кандидатуру міністра у справах ветеранів до парламенту»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман має негайно внести кандидатуру міністра у справах ветеранів до Верховної Ради і дати старт роботі міністерства. Також Уряд має внести необхідні зміни до державного бюджету на 2019 рік для фінансового забезпечення утворення та функціонування Міністерства у справах ветеранів України.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

Як зазначив Третьяков, ініціативу створення профільного відомства для ветеранів підтримав Президент Петро Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, посол США в Україні Марі Йованович, міжнародні партнери.

«Ще у лютому парламент ухвалив постанову про звернення до Кабміну щодо створення Мінветеранів. Комітетом, який я очолюю, та громадськими активістами була проведена вся необхідна підготовча робота, і всі напрацювання Проектного офісу зі створення міністерства ще у вересені були передані до Кабміну. Народні депутати неодноразово зверталися до Уряду з вимогами пришвидшити створення Міністерства у справах ветеранів. Але весь цей час у відповідь ми бачимо лише демонстративну байдужість. Це байдужість до сотень тисяч українців, які проливають кров та жертвують своїм здоров’ям за власну країну», - підкреслив народний депутат.

Також Третьяков навів дані про кількість ветеранів та членів сімей загиблих в Україні. На сьогоднішній день в Україні понад 3% населення – це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби. Це загалом майже 1,4 мільйони людей. До цього числа входять 350 тисяч українських громадян, які брали участь у АТО/ООС, 91 тисяча афганців, понад 42 тисячі учасників миротворчих операцій.

«Понад 4200 наших захисників загинули у війні на сході України та померли внаслідок участі в ній. 7260 українських громадян втратили сина, батька, чоловіка. Загалом, на сьогоднішній день в Україні понад 175 тисяч членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій! Понад 7350 осіб внаслідок війни на сході отримали інвалідність 1-3 груп. Загалом, в країні понад 125 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. Всі вони заслуговують на особливу увагу та захист з боку держави. Це її першочерговий обов’язок. Це те, що ігнорувати неможливо і неприйнятно», - написав він.

За словами Третьякова, Міністерство у справах ветеранів має стати єдиним органом з питань соціального захисту, медичного забезпечення ветеранів та членів сімей загиблих, а також поховань та вшанування пам’яті ветеранів, щоб подолати хаос та безладдя у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхнії сімей.

«Ми – народні депутати, громадські активісти, ветерани та волонтери - не збираємося миритися з таким відношенням Уряду до наших захисників і будемо тиснути далі. Бо створення Міністерства у справах ветеранів життєво необхідне для країни, щоб там не думали з цього приводу чиновники та міністри. Вважаю, що захист прав та інтересів українських ветеранів – справа честі і гідності для держави. І для мене це також справа особистої честі, гідності та обов’язку перед людьми, які зі зброєю в руках захищали і захищають незалежність нашої країни», - зазначив народний депутат.