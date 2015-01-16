У Кураховому упіймали бойовиків "ДНР" Цербера і Кобу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що за вказівкою ватажків терористична група, до складу якої входив "Цербер", у грудні діяла в районі населених пунктів Мар’їнка та Курахове. Бойовики здійснювали в цій місцевості розвідку розташування на блокпостах підрозділів Збройних сил України. "Розвідники"активно мародерствували, тероризували і залякували місцевих жителів, погрожуючи фізичною розправою. Вони вбили двох мирних громадян - чоловіка та жінку і заволоділи їхнім автотранспортом. Втікаючи з місця злочину, терористи поранили співробітника ДПС України.

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У результаті контррозвідувальних заходів співробітники СБУ оперативно встановили одне з місць переховування терористів. У ході спецоперації було затримано "Цербера" і ще одного бойовика-диверсанта на прізвисько "Коба". Обидва раніше разом проходили спеціальну підготовку на базі одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "Оплот".

Під час затримання у терористів було вилучено пістолет, дві гранати і карту Донецької області з позначками результатів їхньої розвідувальної діяльності. Вилучення в бойовиків цієї карти дозволило запобігти жертвам серед мирного населення та українських військовослужбовців.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне впровадження, обидва бойовики утримуються під вартою. Оперативно-слідчі дії тривають.