Мародери викрали деталі з розтрощених у Києві автомобілів російських дипломатів - ЗМІ

У Києві вночі мародери знімали деталі з розтрощених біля посольства Росії в Україні автомобілів. Про це з місця подій повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Згодом усі автомобілі, що були розтрощені під час протестів, вивезли. Представники самооборони Майдану назвали вандальну акцію, що супроводжувала суботній протест, спланованою провокацією російських спецслужб. У багатьох молодих людей, що розбивали машини, були закриті обличчя.

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Після того як всі авта вивезли, навколо амбасади по периметру вишикувалися два десятки добре організованих мовчазних людей в цивільному.

Міністерство закордонних справ України заявило, що частина нападників затримана, вжиті заходи для відновлення безпеки диппредставництва. Обурення учасників акції протесту біля посольства Росії в Україні провокатори використали для дій, які не відповідають нормам дипломатиних відносин і захисту дипломатичних установ, стверджують в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Протести біля російського посольства у Києві відбулися стихійно – після того, як 14 червня в Луганську озброєні бойовики збили літак з 49 українськими військовими. Президент Порошенко оголосив в Україні 15 червня днем жалоби.