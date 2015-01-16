МВС оголосило в розшук екс-заступника глави АП Портнова

Відповідна інформація розміщена на сайті МВС у розділі: «Особи, які переховуються від органів влади».

Портнова підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу (присвоєння, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Відповідно до інформації, Портнова розшукує Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов поінформував, що Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Портнову у зловживанні службовим становищем.

13 січня Портнов заявив, що кожна деталь обвинувачення Генеральної прокуратури України проти нього не відповідає дійсності.

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Довідка УНІАН. У травні 2014 р. прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактами вчинення протиправних дій колишнім заступником глави АПУ Портновим.

За даними прокуратури, встановлено, що у червні 2010 року Портнов, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Шевченка, а також заволодів коштами університету.

Крім того, з метою незаконного впливу на судову систему України вже як представник вищого навчального закладу Портнов став членом Вищої ради юстиції.