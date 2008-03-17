Ющенко та Тимошенко написали ще одного листа Генсеку НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулися до Федерального Канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели МЕРКЕЛЬ та Президента Франції Ніколя САРКОЗІ стосовно підтримки Німеччиною та Францією позитивного рішення Північноатлантичного Альянсу щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО також висловлюють сподівання, що країни-члени НАТО приймуть позитивне рішення щодо запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО в Бухаресті. “На цьому вони наголосили у листі до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА”, - наголосили у прес-службі.