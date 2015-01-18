BBC: Кримськотатарський народ просить ООН, Туреччину та Україну не допустити його знищення

Як передає BBC Україна, комітет ухвалив ці звернення на конференції, що відбулася у Сімферополі в суботу попри спроби активістів її зірвати.

Делегати конференції ухвалили звернення до Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна із закликом "не допустити знищення" народу.

У заяві йдеться, зокрема, про випадки викрадення кримських татар та порушення їхніх прав: "У результаті чергового захоплення Криму, корінне населення - кримські татари перетворилися на об'єкт терору і фізичного насильства".

Читайте такожТуреччина: Путін не виконав жодної обіцянки, даної кримським татарамКрім того Пан Гі Муна попросили захистити кримських татар від служби у російській армії.

Делегати попросили українську владу ініціювати проведення Міжнародної конференції з безпеки в Криму під егідою ОБСЄ у квітні.

Окрім того від МЗС України вони вимагають "вивчити можливість надання кримськотатарському народу міжнародного статусу третьої сторони в російсько-українських відносинах з набуттям права самостійного звернення органів національного самоврядування Курултаю і Меджлісу в міжнародні судові інстанції".

Крім того, у резолюції конференції наголошується, що "будь-яка влада в Криму може існувати тільки за згодою і за чітко вираженої волі кримськотатарського народу".

BBC Україна