У Сімферополі стріляли в депутата Жириновського
Депутат "Державної ради Криму" від ЛДПР Олександр Файнгольд отримав два вогнепальних поранення внаслідок конфлікту, що виник на міжособистісному грунті.
Пригода сталася близько 1:00 ночі з суботи на неділю, 18 січня, в одному з барів Київського району Сімферополя, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Кримінформ.
За даними джерела, невідомий відвідувач закладу під час сварки двічі вистрілив в Файнгольда, зокрема, потрапивши в передпліччя. Потерпілий був доставлений в 6-у міську лікарню, його стан стабільний, а поранення не несуть загрози життю та оцінюються як легкі.
Читайте такожРосійський сенатор загинув у Криму під катером місцевого підприємцяДжерело, близьке до сім'ї Файнгольда, підтвердило факт події та поранення депутата.
Обидва співрозмовники «Кримінформу» заперечують політичну складову конфлікту.
Офіційно в міністерстві внутрішніх справ Криму подію не коментують.
Як відомо, у жовтні 2013 невідомі відправили матері Олександра Файнгольда Ірині лист, в якому був USB-накопичувач. У момент підключення його до комп'ютера стався вибух, у результаті якого Ірина Файнгольд – дружина відомого в Криму бізнесмена Йосипа Файнгольда – отримала поранення.