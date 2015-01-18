У Сімферополі стріляли в депутата Жириновського

Пригода сталася близько 1:00 ночі з суботи на неділю, 18 січня, в одному з барів Київського району Сімферополя, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Кримінформ.

За даними джерела, невідомий відвідувач закладу під час сварки двічі вистрілив в Файнгольда, зокрема, потрапивши в передпліччя. Потерпілий був доставлений в 6-у міську лікарню, його стан стабільний, а поранення не несуть загрози життю та оцінюються як легкі.

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Обидва співрозмовники «Кримінформу» заперечують політичну складову конфлікту.

Офіційно в міністерстві внутрішніх справ Криму подію не коментують.

Як відомо, у жовтні 2013 невідомі відправили матері Олександра Файнгольда Ірині лист, в якому був USB-накопичувач. У момент підключення його до комп'ютера стався вибух, у результаті якого Ірина Файнгольд – дружина відомого в Криму бізнесмена Йосипа Файнгольда – отримала поранення.