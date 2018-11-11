Порошенко взяв участь у церемонії відзначення 100-річчя завершення Першої світової війни у Парижі (фоторепортаж)

У Парижі Порошенко також візьме участь у відкритті «Паризького форуму заради миру», який ініційований президентом Франції.

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь пам’ятній церемонії, присвяченій 100 річниці завершення Першої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент перебуває з робочим візитом у Франції.

Зазначається, що заходи почалися зранку в Єлисейському палаці та продовжилися біля Тріумфальної арки у Парижі. Участь у церемонії взяли президент Франції Еммануель Макрон з дружиною, президент США Дональд Трамп з дружиною, канцлер Німеччини Ангела Меркель, інші лідери країн "Великої сімки" та понад 70 глав держав та урядів країн світу, лідери міжнародних організацій.

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Пам'ятні урочистості розпочалися з військової церемонії та виконання національного гімну Франції. Під час урочистого вшанування пам’яті загиблих у Першій світовій війні було запалено Вічний вогонь біля Тріумфальної арки. Молоді люди з різних країн зачитали спогади свідків – відомих письменників, які на власні очі бачили жахіття тієї війни. Церемонія завершилася проходженням військових у формі часів Першої світової війни.

Крім того, глава Української держави візьме участь у відкритті «Паризького форуму заради миру», який ініційований gрезидентом Франції.

"Ключовим завданням Форуму є зміцнення справи миру шляхом покращення глобального управління та підтримки дій, які сприяють зниженню міжнародної напруги, співпраці між державами для вирішення транскордонних проблем. За прикладом Паризької конференції з питань клімату, «Паризький форум заради миру» має за мету стати платформою для обміну досвідом і новаторськими рішеннями, яка об'єднає всіх учасників процесу глобального управління: Глав держав і урядів, представників управлінських органів місцевого та національного рівнів, регіональні та міжнародні організації, громадянське суспільство", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Парижі світові лідери відзначать 100-річчя завершення Першої світової війни.