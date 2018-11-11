У Парижі світові лідери відзначають 100-річчя завершення Першої світової війни (фоторепортаж)

Кульмінація церемонії буде відзначена в 11:00 (о 12:00 за Києвом), бо саме в цей конкретний час 11 листопада 1918 року замовчала зброя після більше ніж чотирьох років кровопролиття на Західному фронті.

Близько 70 світових лідерів прибули для Парижу для демонстрації єдності з метою відзначення 100-ї річниці з часу завершення Першої світової війни, але їхня зустріч буде характеризуватися сучасними напруженими відносинами на міжнародній арені.

Як повідомляє сайт телеканалу France 24, вони мають відвідати головну церемонію відзначення столітнього перемир'я на Могилі невідомому солдату під Тріумфальною Аркою.

"Урочисті заходи з відзначення закінчення Першої світової війни проходять у переломний момент для ліберального післявоєнного порядку з перебуванням при владі антиіммігрантських популістів в США та Бразилії, розділенням влади в Італії, відстоюванням серйозних здобутків у Німеччині, де Меркель оголосила про свою відмову від посади в 2021 році після низки виборчих невдач", - повідомляє телеканал.

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Церемонію відвідують президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Російської Федерації Володимир Путін, президент Туречинни Реджеп Тайїп Ердоган, президент України Петро Порошенко, президент Кенії Ухуру Кеніата та інші лідери.

Кульмінація церемонії буде відзначена в 11:00, бо саме в цей конкретний час 11 листопада 1918 року замовчала зброя після більше ніж чотирьох років кровопролиття на Західному фронті.

Близько 10 тисяч французький поліцейських покликані забезпечити максимальну безпеку у Парижі, де раніше неодноразово здійснювалися напади джихадистів.

Також повідомляється, що президентом США було заплановано покладання вінка та вшанування хвилиною мовчання на цвинтарі і меморіалі загиблих американських солдатів в близько 60 милях на північний схід від Парижа, проте, як повідомили у Білому домі, Трамп скасував участь у цьому заході через несприятливі погодні умови, які не дозволили взлетіти його вертольоту.

У суботу, 10 листопада, президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит в музеї мистецтв д'Орсе в Парижі організували вечерю для понад 120 гостей, серед яких були президент США Дональд Трамп та десятки інших лідерів держав та урядів.