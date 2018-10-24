Українці вважають, що найбільше розвитку країни заважає корупція - опитування

При цьому війна на Донбасі зібрала менше голосів, ніж корупційний фактор.

На думку українців, найбільшою проблемою, що заважає розвитку країни, є корупція - це зазначили 79% населення.

Про це йдеться в результатах загальнонаціонального опитування населення, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології, розміщених на сайті Фонду.

«Абсолютна більшість громадян України (83%) вважають, що серйозні загрози для України існують: 62% оцінюють їх як реальні і ще 21% - як імовірні», - йдеться в результатах опитування.

Найбільші загрози українці вбачають насамперед в економічній сфері: економічний занепад, серйозна економічна криза (58%), збідніння населення, значне майнове розшарування (41,5%), знецінення гривні (36%).

Згідно із результатами опитування, усвідомлення пріоритетності цих загроз спільне для всіх регіонів України.

Водночас такі загрози, як захоплення України або частини території Росією (31%) та розпад України на кілька частин чи відокремлення від України частини її територій (28%) по-різному оцінюються в різних регіонах країни.

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Так, захоплення України або частини її території Росією вважають серйозною загрозою на заході (42%) і в центрі країни (37%), а от на півдні (22%) та сході (8%) цю загрозу не розцінюють як істотну.

Натомість на сході до найбільш серйозних загроз відносять розпад України на кілька частин або відокремлення від України частини її територій - 42%. На півдні ж найбільш серйозні загрози вбачаються в економічній сфері.

«На думку українців, найбільшою проблемою, що заважає розвитку нашої країни, є корупція - це зазначили 79% населення. Причому війна на Донбасі зібрала менше голосів (55%). Ще серед головних причин були названі олігархічне засилля в економіці (32%) та відсутність професіоналів у владі (30%)», - йдеться в результатах дослідження.

Опитування проводилося 16-28 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2041 респондента віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25% або 75%, 2% для показників, близьких до 12% або 88%, 1,4% для показників, близьких до 5% або 95%, 0,7% для показників, близьких до 1% або 99%.