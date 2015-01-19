Яценюк: Розвідка підтвердила, що РФ перекинула на Донбас військових і техніку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач після міжурядових консультацій сьогодні у Києві.

"Щойно я розмовляв з секретарем РНБО. Українська військова розвідка підтверджує факт переправлення з Росії на територію України живої сили і техніки", - сказав прем'єр.

За його словами, введена техніка може належати тільки Росії.

Читайте такожУкраїнський кордон сьогодні перетнули 600-700 російських військових - Лисенко"Танки, гаубиці, системи «Град», системи «Смерч», системи «Бук», засоби радіоелектронної розвідки на базарі в Донецьку не продаються і в російському воєнторзі теж. Вони є тільки у Міноборони РФ, ГРУ ГШ", - додав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інформаційно-аналітичному центрі Ради національної безпеки і оборони України поінформували, що сьогодні дві батальйонно-тактичні групи збройних сил Росії перетнули кордон України.

Речник АТО Андрій Лисенко уточнив, що батальйонно-тактичні групи російської армії перетнули неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону з Луганського напрямку у першій половині дня.

Він додав, що йому невідома точна кількість російських військових у цих групах, однак зазвичай одна батальйонна тактична група нараховує 300-350 осіб. Також Лисенко підкреслив, що групи перетнули кордон, маючи при собі важку бронетехніку.