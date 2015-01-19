РНБО: Дві російські батальйонно-тактичні групи перетнули український кордон

Про це йдеться в повідомленні Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України.

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"За оперативною інформацією Ради національної безпеки і оборони, сьогодні зафіксовано перетин україно-російського кордону двома батальйонно-тактичними групами збройних сил Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні АТО залишається складною.

За останню добу з артилерії та мінометів бойовики відкривали вогонь по населеним пунктам Богданівка, Вуглегірськ, Красногорівка, Кряківка, Ленінське, Миколаївка, Новотошківка, Новгородське, Новотроїцьке, Олександрівське, Орлово-Іванівка, Петровське, Слов’яносербськ, Сміле, Старогнатівка, Тоненьке, Фрунзе. Найбільше обстрілів зазнали Станиця Луганська та Кримське , а також Троїцьке .