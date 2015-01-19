Порошенко: я президент миру, а не президент війни
21:29, 19 січня 2015Політика
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Президент України заявив, що він є президентом миру, а не війни.
Порошенко вважає себе президентом миру / Фото УНІАН
Про це він сказав у Цюриху в рамках Special Churchill Lecture 2015 під час робочого візиту до Швейцарії.
"Я президент миру, а не президент війни", - сказав він. Також президент наголосив, що Україна має стати повноправним членом ЄС і нагадав про останні теракти в країні.
Читайте такожПорошенко: через два роки російський газ нам буде вже непотрібний"Світ має реагувати на тероризм рішуче. Їм нас не залякати, бо ми разом і ми сильні", - наголосив Порошенко.
Я Президент Миру, а не Президент війни!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 января 2015
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