Порошенко: я президент миру, а не президент війни

Про це він сказав у Цюриху в рамках Special Churchill Lecture 2015 під час робочого візиту до Швейцарії.

"Я президент миру, а не президент війни", - сказав він. Також президент наголосив, що Україна має стати повноправним членом ЄС і нагадав про останні теракти в країні.

Читайте такожПорошенко: через два роки російський газ нам буде вже непотрібний"Світ має реагувати на тероризм рішуче. Їм нас не залякати, бо ми разом і ми сильні", - наголосив Порошенко.