РНБО: Росія продовжує війну проти України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, опублікованому в Фейсбук.

"Сьогодні було вчинено черговий теракт у Харкові, внаслідок якого постраждали люди. За даним фактом СБУ та МВС порушили кримінальну справу. Розслідування даного питання поставлено на контроль в Раді національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня близько 18:50 неподалік будівлі Московського районного суду Харкова стався вибух. Внаслідок вибуху були травмовані 12 осіб. Усім їм була запропонована госпіталізація.

Перед вибухом у суді закінчилося засідання у справі проукраїнського активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. На судовому засідання у цій справі були присутні активісти «Правого сектору», які підтримують Соколова.

Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт.