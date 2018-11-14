Порошенко вчора після зірваної зустрічі з єпископами УПЦ МП провів телефонну розмову з Онуфрієм – джерело

Загалом телефонна розмова була «коректною», обговорювались питання, пов’язані з процесом надання Вселенським патріархатом томосу про автокефалію Українській церкві.

Президент України Петро Порошенко 13 листопада провів телефонну розмову з предстоятелем УПЦ Московського патріархату митрополитом Онуфрієм.

Як УНІАН стало відомо з церковних кіл, розмова відбулась після засідання синоду УПЦ Московського патріархату, на якому єпископи ухвалили рішення зустрічатись з главою держави лише на церковній території, тим самим відхиливши раніше погоджену пропозицію президента провести зустріч в Українському домі.

Загалом телефонна розмова була «коректною», під час неї обговорювались питання, пов’язані з процесом надання Вселенським патріархатом томосу про автокефалію Українській церкві.

Зокрема Порошенко вкотре підтвердив свою готовність до діалогу та заявив, що двері Українського дому для проведення зустрічі відкриті.

Як зауважили джерела, після засідання синоду відбувся архієрейський собор УПЦ МП, на якому були затверджені надіслані з Москви рішення про розірвання євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом, що було ухвалено раніше на засіданні синоду Російської православної церкви в Мінську.

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Загалом очікується, що попри офіційне рішення собору єпископів УПЦ МП про неможливість приєднання до процесу створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні частина їхніх представників все ж візьме участь в майбутньому об’єднавчому соборі українських православних церков щодо створення єдиної помісної української православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім. Водночас єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстрене засідання синоду, який прийняв рішення скликати собор, участь в якому обов'язкова для всіх архієреїв.

За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території.

Також 13 листопада УПЦ МП заявила про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом. Собор єпископів УПЦ МП вважає, що рішення священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання «є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили». Крім того, собор єпископів УПЦ МП заявив про неможливість приєднання до процесу створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.

Пізно ввечері 13 листопада в Українському домі відбулася зустріч Порошенка і деяких ієрархів УПЦ МП.