Україна домовляється з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня

Турецький безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здатен нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Україна веде переговори про закупівлю в Туреччині потужних ударних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 оперативного рівня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов журналістам під час поїздки на Київський бронетанковий завод.

За його словами, "зараз ведуться переговори щодо купівлі цього безпілотного комплексу".

Крім того, повідомив Турчинов, в Україні вже налагоджено виробництво тактичних безпілотних різних модифікацій та різної спеціалізації.

"Але коли ми говоримо про безпілотну авіацію, у нас слабке місце залишається – це бойові безпілотники, тобто ті, які можуть проводити не тільки розвідку, але і надійно вражати ціль. Тільки підприємство "Чезара" виготовляє такі безпілотні комплекси, але це все одно лише тактичний рівень", - зауважив він.

Як наголосив секретар РНБО,Україна потребує безпілотної авіації тактично-оперативного, оперативного та, в перспективі, – стратегічного рівня, тобто ураження цілей на великій дальності. "Саме проект Bayraktar, тобто переговори з нашими партнерами, є якраз кроком вперед, тобто перехід до оперативного рівня - це не просто надійна розвідка, це потужний ударний безпілотник", - додав він.

Турчинов констатував, що Україна розширює спектр своїх оборонних можливостей та відповідно зміцнює обороноздатність.

*** Bayraktar TB2 - турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina.

БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки.

Bayraktar TB2 побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він знаходився у небі 24 години 34 хвилини. оже нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.