У держоборонзамовленні кількість протитанкових комплексів у цьому році збільшено в 4 рази - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в державному оборонному замовленні на 2018 рік кількість протитанкового озброєння збільшиться вчетверо, антиснайперських комплексів – вдесятеро, а кількість безпілотних літальних апаратів - у чотири з половиною рази.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це Порошенко заявив сьогодні під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Порошенко повідомив, що цьогоріч буде збільшено кількість протитанкових комплексів.

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«Я мав можливість безпосередньо поспілкуватися із командувачами АТО, з командирами бригад, і можу сказати про ті пріоритети, які українські воїни, українські герої поставили переді мною, як перед президентом і верховним головнокомандувачем – це мають бути новітні протитанкові комплекси, причому як українського виробництва – «Стугна», інші, так і іноземного виробництва», - сказав Порошенко.

«Сьогодні можу сказати, що протитанкове озброєння, його кількість збільшується в чотири рази. І все це має бути безпосередньо в АТО. Ми не маємо аж ніяк знижувати рівень боєздатності наших частин», - наголосив президент.

Він також акцентував увагу на тому, що завдяки продуктивній роботі влади Україна отримає протитанкові комплекси від США.

«Друга позиція, яка пріоритетно була поставлена воїнами – це засоби радіоелектронної боротьби. У нас має бути можливість захистити українські позиції від ворожих безпілотних літальних апаратів і забезпечити радіоелектронну підтримку діяльності наших військ», - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що у державному оборонному замовленні втричі збільшені витрати на закупівлю найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби, причому як українського, так і іноземного виробництва.

Президент зазначив: «Дуже ефективно напрацьована технологія використання безпілотних літальних апаратів, координація із нашими системами артилерії та розвідки. І кількість БПЛА у нас буде збільшена у 4,5 рази». Він додав, що цей напрямок також серед пріоритетних.

«Можу наголосити, що забезпечення антиснайперськими комплексами буде збільшено у 10 разів», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що протитанкові комплекси Javelin будуть поставлені Україні за фінансування США.