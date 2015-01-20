У Кремлі заявили, що проведення переговорів у "нормандському форматі" під питанням

Про це Пєсков заявив у коментарі РІА «Новости».

"Відновлення бойових дій із боку української влади, безумовно, серйозно підриває можливу результативність підготовки "нормандської" зустрічі", - сказав він.

Формат "нормандської четвірки" сформувався після зустрічі у Франції 6 червня 2014 року на урочистостях із нагоди 70-річчя висадки військ союзників, коли відбулася зустріч за участю президентів Росії, Франції, Німеччини та України. Після цього сторони провели кілька раундів переговорів як на найвищому рівні, так і на рівні глав МЗС. Чергова зустріч планувалася 15 січня в Астані, проте була перенесена на невизначений час. Прес-служба президента Казахстану повідомляла про підготовку заходу наприкінці січня, проте підтвердження цієї інформації від зацікавлених сторін поки не послідувало.

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Як повідомляв УНІАН, із 8 січня бойовики на Донбасі значно посилили й збільшили обстріли позицій українських силовиків і населених пунктів.

18 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що нинішні дії РФ на Донбасі, зокрема, посилення протистояння в районі Донецького аеропорту має на меті змусити Захід погодитися на зміну змісту вересневих Мінських домовленостей.

За словами Клімкіна, переговори в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС, які заплановано на 21 січня, можуть бути скасовані.

Він також сказав, що перспективи "нормандської зустрічі" на вищому рівні в Астані наприкінці цього місяця, про яку йшлося раніше, також невизначені.

19 січня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова до негайного скликання Тристоронньої контактної групи, зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі для підписання графіку імплементації Мінських угод.

Порошенко також підкреслив, що Україна прагне до миру.