Клімкін: переговори в "нормандському форматі" можуть скасувати

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Kyiv Post, опублікованому на сайті видання ввечері 18 січня, повідомляє lb.ua.

Він висловив переконання, що нинішні дії РФ на Донбасі, зокрема, посилення протистояння в районі Донецького аеропорту має на меті змусити Захід погодитися на зміну змісту вересневих "Мінських домовленостей".

Читайте такожЛавров озвучив умову для проведення переговорів у "нормандському форматі""Безумовно, це (ескалація конфлікту - УНІАН) робиться, щоб зруйнувати Мінські угоди", - зазначив він.

Клімкін нагадав, що за підсумком зустрічі глав МЗС України, Росії, Німеччини та Франції, що пройшла в Берліні 12 січня, не було результатів.

Як відомо, тоді міністри домовилися зустрітися ще раз, 21 січня.

Однак, за словами Клімкіна, сенс проводити нові переговори 21 січня буде тільки у випадку, якщо будуть реальні перспективи досягти якихось домовленостей. "Для чого зустрічатися, якщо ми не будемо мати результату?", - зазначив міністр.

Він також сказав, що перспективи "нормандської зустрічі" на вищому рівні в Астані в кінці поточного місяця, про яку говорилося раніше, точно так само не визначені.

За його словами, переговори Порошенка, Путіна, Меркель і Оланда відбудуться лише у випадку, коли сторони будуть готові до конкретних домовленостей.

"Ключове значення має результат, а не терміни (проведення зустрічі - УНІАН)", - пояснив міністр.