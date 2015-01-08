Бойовики повернулися до застосування РСЗО "Ураган" - Лисенко

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, вчора крім стрілецької зброї та мінометів терористи використали проти сил АТО установки «Град», а також вели вогонь з більш потужних реактивних систем залпового вогню – РСЗВ «Ураган».

«За останні місяці бойовики вперше застосували ці ракетні системи», - сказав Лисенко.

Читайте такожЗагиблий у Донецьку співробітник Червоного хреста міг бути убитий через обстріл «Ураганами»Він зазначив, що в районі села Кримське Новоайдарського району бойовики здійснили спробу нападу на блокпост Нацгвардії України, напад було відбито, противник зазнав значних втрат.

За словами Лисенка, за оперативною інформацію, на окупованих на сході територіях зафіксоване подальше перекидання підрозділів військовослужбовців ЗС РФ та військової техніки.

«Найбільш активні накопичення проросійських військових формувань фіксуються на території Донецької області», - сказав Лисенко.

Він зауважив, що проросійські бойовики продовжують використання безпілотників, зокрема сьогодні вранці в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області було зафіксовано прикордонниками політ одного безпілотника.