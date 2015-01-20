Реванш проросійських сил Україні поки не загрожує - експерт

Таку думку висловив сьогодні голова правління Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко в ефірі УНІАН-ТБ в інформаційно-аналітичній програмі «Тема дня».

«Чи можливий реванш, скажу відразу, що повторення ситуації 2006 року в найближчій перспективі нам не загрожує», - зауважив він.

«Парадоксально, але втрата Криму і частини Донбасу призвели до того, що арифметично електорально ті політичні сили, які спиралися на російськомовних виборців, зараз не можуть прийти до влади, тому що у них не вистачає голосів для цього, і вибори в парламент це засвідчили», - зазначив політолог.

Читайте такожЯкби вибори пройшли на всій території Донбасу, КПУ потрапила би в Раду - соціологТакож Фесенко переконаний, що «навіть якщо б проголосували всі колишні прихильники Партії регіонів та комуністів за «Опозиційний блок», він не зміг би прийти до влади, оскільки не отримав би більшість, яку отримали партії Майдану».

З іншого боку, за словами експерта, не всі прихильники Партії регіонів зараз підтримують «Опозиційний блок» з різних причин.

«І що важливо, відбувся внутрішній розкол навіть в середині російськомовного населення: частина російськомовних громадян України - безумовно на боці України, дехто з них критично ставиться до української влади, але вони підтримують Україну як державу», - наголосив політолог.

«Частина іноді навіть симпатизує сепаратистам та Росії, але таких меншість, але відносна більшість російськомовних громадян України знаходяться в ситуації когнітивного дисонансу: у них є критичне ставлення та недовіра до нинішньої влади у Києві, але у той же час їх бентежить агресія Росії, вони це бачать, їх бентежать наслідки сепаратизму, оскільки вони побачили, до чого призвели сепаратистські вибухи на Донбасі – до війни та руйнування, вони не хочуть повторення в Харкові і в Одесі», - переконаний Фесенко.

Він додав, що ці громадяни, «скоріше за все, на боці переможця. Якщо Українська держава переможе у цьому протистоянні – тоді вони будуть проявляти до неї, як мінімум, лояльність».