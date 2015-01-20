СБУ нейтралізувала інформаторську мережу бойовиків

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Правоохоронними органами здійснюється комплекс упереджувальних та профілактичних заходів.

Як зазначено у повідомленні, зараз в Харкові триває робота створеного силовиками штабу з розслідування теракту біля Московського районного суду, здійснюються активні оперативні заходи.

"У ході спецоперації протягом 19 - 20 січня контррозвідка СБУ викрила й нейтралізувала інформаторську мережу терористів "ДНР". Затримано сімох інформаторів, які передавали бойовикам дані про точне місце розташування особового складу та військової техніки сил АТО", - повідомили в СБУ.

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Також зазначено, що нейтралізація злочинної діяльності інформаторів та коригувальників вогню дозволила запобігти значним втратам серед українських військовослужбовців та мирного населення, не допустити знищення військової техніки та об’єктів інфраструктури.

СБУ продовжує активні дії з нейтралізації злочинних інформаторських мереж терористів.