Частина батальйону «Донбас» йде в підпорядкування Міноборони

Про це йдеться у повідомленні батальйону «Донбас», опублікованому у вівторок, 20 січня, на їхній сторінці у Facebook.

"Не бажаючи брати участь у подальшій ескалації напруги в підрозділі, частина бійців батальйону "Донбас" першого набору, які брали участь у бойових діях і визволенні міст Новокатеринівка, Лисичанськ, Артемівськ, Попасна, Іловайськ та інших міст ухвалили рішення про перехід та подальше проходження служби в лавах ЗС Міноборони", - сказано в заяві.

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"Згідно зі спільною директивою Міноборони та Генштабу від 17 січня 2015 року в складі ЗСУ створено 46 Окремий батальйон спецпризначення "Донбас-Україна", в який перейшли з Нацгвардії та інших підрозділів більша частина бійців батальйону "Донбас" першого набору а також інші добровольці і патріоти", - йдеться в повідомленні

Командиром батальйону затверджений колишній начальник штабу - перший заступник командира батальйону "Донбас" підполковник В'ячеслав Власенко, позивний "Філін".

Згідно з інформацією, штат батальйону близько 1000 осіб, забезпечених новітніми українським озброєнням і бронетанкової технікою. Зараз бійці проходять процедуру оформлення в підрозділ.