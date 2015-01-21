Частина батальйону «Донбас» йде в підпорядкування Міноборони
Частина бійців батальйону «Донбас» вирішили перейти з підпорядкування Національної гвардії до Збройних сил Міністерства оборони.
Про це йдеться у повідомленні батальйону «Донбас», опублікованому у вівторок, 20 січня, на їхній сторінці у Facebook.
"Не бажаючи брати участь у подальшій ескалації напруги в підрозділі, частина бійців батальйону "Донбас" першого набору, які брали участь у бойових діях і визволенні міст Новокатеринівка, Лисичанськ, Артемівськ, Попасна, Іловайськ та інших міст ухвалили рішення про перехід та подальше проходження служби в лавах ЗС Міноборони", - сказано в заяві.
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"Згідно зі спільною директивою Міноборони та Генштабу від 17 січня 2015 року в складі ЗСУ створено 46 Окремий батальйон спецпризначення "Донбас-Україна", в який перейшли з Нацгвардії та інших підрозділів більша частина бійців батальйону "Донбас" першого набору а також інші добровольці і патріоти", - йдеться в повідомленні
Командиром батальйону затверджений колишній начальник штабу - перший заступник командира батальйону "Донбас" підполковник В'ячеслав Власенко, позивний "Філін".
Згідно з інформацією, штат батальйону близько 1000 осіб, забезпечених новітніми українським озброєнням і бронетанкової технікою. Зараз бійці проходять процедуру оформлення в підрозділ.