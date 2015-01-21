Нардеп: Рішення про воєнний стан вже готове. Але ще не час

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу у вівторок ввечері, пише Українська правда.

"Що дасть воєнний стан? З точки зору мобілізації - нічого. З точки зору наявності танків у нас... Якщо ми оголосимо воєнний стан, у нас що більше танків стане?" - сказав Пашинський.

"Нам МВФ як воюючій країні скаже, що грошей не дамо, тому що є статут Міжнародного валютного фонду. Ми дуже потребуємо зараз фінансової допомоги", - додав він.

У той же час, за словами Пашинського, вже всі необхідні рішення для оголошення воєнного стану є, вони "підписані і запечатані в конверти".

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"Якщо не дай Бог, в Чернігівській області чи в Харківській з'явиться хоч одна батальонно-тактична група, буде оголошена війна Росії, але це не той сценарій, про який ми повинні мріяти", - сказав він.

Спікер АТО Андрій Лисенко у вівторок ввечері повідомив, що російські регулярні війська атакували українських військових на півночі зони АТО.

"Всупереч попереднім домовленостям, українські військові підрозділи були атаковані на півночі зони АТО регулярних військових формувань збройних сил Росії", - сказав він на екстреному брифінгу.

За його словами, тривають запеклі бої в районі 29-го і 31-го блокпостів (неподалік від н. п. Кримське) на Бахмутської трасі.