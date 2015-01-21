Суд заарештував рахунки Іванющенко в Швейцарії - ГПУ

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Найближчим часом ухвала слідчого судді про накладення арешту на рахунки буде скерована для виконання до компетентних органів Швейцарії для унеможливлення зняття зазначених коштів і забезпечення конфіскації грошових коштів у разі винесення судом обвинувального вироку.

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Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження стосовно Іванющенка, у рамках якого йому оголошено про підозру в організації розтрати чужого майна та незаконному збагаченні в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.