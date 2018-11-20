Ситник стверджує, що грошей за земельну ділянку в окупованому Криму його родина не отримувала

Директор НАБУ заявив, що і далі вказуватиме цю ділянку в своїй декларації, бо за українським законодавством вона не продана і грошей за неї вони не отримували.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що не отримував гроші за продану дружиною ділянку в окупованому Криму і припинить її декларувати, коли операція відбудеться за українським законодавством.

Про це Артем Ситник розповів виданню theБабель.

У дружини Ситника Анни були чотири сотки в курортній зоні В'язовий Гай у Нахімовському районі Севастополя. У ТСН повідомили, що 1 серпня 2017 року цю ділянку продали і сплатили мито в бюджет Росії, яка незаконно окупувала півострів.

Ситник пояснив, що в січні 2015 року, ще до його призначення, вони з дружиною розуміли, що їздити в Крим і розпоряджатися землею вони не зможуть.

Читайте такожМаєтки, гроші, автопарк: народні депутати розповіли, чому записують своє майно на дружин

«Тому моя дружина в українського нотаріуса зробила довіреність на знайому, щоб та розпоряджалася землею. Я в січні 2015 року дав свою згоду як член подружжя. Після того донині юридично значущих дій ні я, ні дружина не вчиняли», — сказав Ситник. Він наголосив, що з того часу цю кримську землю його дружина не контролювала.

Однак директор НАБУ заявив, що і далі вказуватиме цю ділянку в своїй декларації, бо за українським законодавством вона не продана і грошей за неї вони не отримували.

«В декларацію я ставив і буду ставити ділянку до того часу, доки вона не буде переоформлена за українським законодавством, бо за українським законодавством вона не продана. Доходу ні я, ні моя дружина від продажу землі не отримали з 2015 року. Я не виключаю, що після того, як продаж цієї землі буде оформлений за українським законодавством і ми отримаємо дохід від нього, вони будуть у декларації. Поки ні того, ні іншого не сталося», — сказав Ситник.