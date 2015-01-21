Відпрацьовану в Харкові антитерористичну технологію реалізують і в інших регіонах - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

“Технологія та заходи, які сьогодні відпрацьовуються в Харкові, будуть ралізовуватися в інших регіонах нашої країни”, - сказав він.

Голова РНБО зазначив, що в Харкові створена і діє група з працівників МВС, СБУ, яка реалізує організаційні заходи, спрямовані на придушення терористичної загрози.

Читайте такожУ м’яких тканинах поранених від вибуху в Харкові медики вилучили гайкиТурчинов повідомив, що підрозділами Нацгвардії та МВС у Харкові буде проводитися спільне патрулювання, створена “гаряча лінія", через яку громадяни зможуть інформувати силові структури про можливі загрози.

Керівник Ради нацбезпеки наголосив, що сьогодні вночі в Харкові було затримано 3-х підозрюваних в організації терористичної діяльності.

Він запевнив, що в регіоні продовжиться робота з виявлення та нейтралізації осіб, причетних до терористичної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Харкові почастішали випадки терористичних дій. Останній випадок стався 19 січня - біля будівлі Московського райсуду Харкова стався вибух, внаслідок якого постраждали люди. Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт. У зв’язку з терактом усі правоохоронні органи переведені на посилений режим несення служби.