Голова Укртрансінспекції подав у відставку

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Причиною свого звільнення Черненко назвав реорганізацію відомства і непрофесіоналізм керівництва Міністерства інфраструктури.

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«У зв'язку з реорганізацією інспекції, а також з призначенням на керівні посади Міністерства інфраструктури осіб, які не мають жодного уявлення про транспортну галузь, є відвертими сепаратистами і корупціонерами, не вважаю за можливе перебувати на посаді і прошу звільнити мене з 30 січня 2015 року», - йдеться у заяві Черненка, яку він розмістив на своїй персональній сторінці у Facebook.

Також він розкритикував рішення уряду про заборону перевірок і відправку у відпустку за свій рахунок понад 500 інспекторів з 675 службовців Укртрансінспекції. На думку Черненка, його прийнято на користь тіньового бізнесу, а заборона перевірок, за його словами, звела нанівець план збереження автодоріг шляхом контролю за дотриманням габаритно-вагових параметрів під час вантажних перевезень, оскільки, згідно з інформацією з українських портів, за три місяці минулого року близько 124 тис. перевезень було виконано з грубим порушенням вагових параметрів.

Як прокоментував ситуацію заступник міністра інфраструктури Владимир Омелян на своїй сторінці у Facebook, Черненко подав заяву про відставку під час проведення Мінінфраструктури перевірки процедури видачі дозволів на вантажні перевезення, яка триватиме до 23 січня.

«Не дочекавшись результатів перевірки, керівник цієї інспекції, що ліквідується, вирішив здійснити політичний coming out», - повідомив Омелян, і додав, що заяву повернули, тому що розірвання трудових відносин і політичні речі - це різні формулювання.

Як повідомляв УНІАН, Черненка було призначено головою Укртрансінспекції 12 березня 2014 року. До призначення на цю посаду Черненко обіймав пост голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.