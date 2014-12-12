До фінансування тероризму на Донбасі причетні Янукович і Курченко - СБУ

Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

“Агресор готувався і зрадники у владі сприяли агресору, крали гроші з України. А тепер втекли, живуть на ці гроші і проплачують сепаратистські акції та диверсії", - зазначив він.

На його думку, фінансування бойовиків здійснює екс-президент Віктор Янукович і його найближче оточення, в тому числі і Сергій Курченко.

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“Це сам екс-президент, його найближче оточення, зокрема, Курченко", - заявив Наливайченко.

Глава СБУ також повідомив, що політики-втікачі через московські суди, адвокатів судяться з українською владою через те, що їх без доказів звинувачують в сепаратизмі.

"Вони користуються тим, що вони призначали кожного корумпованого суддю. Вони впевнені, що корумпована суддівська піраміда їх захистить", - розповів глава СБУ.

Наливайченко переконаний, що всіх суддів треба "прогнати через люстрацію".