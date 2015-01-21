Порошенко привіз до Давосу фрагмент автобуса, розстріляного під Волновахою (фото)

17:27, 21 січня 2015
Політика
2674 0

Президент розповів міжнародній спільноті про трагедію, в якій загинули 13 осіб.

REUTERS

Президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту разом дати відсіч тероризму.

Виступаючи на зустрічі "Майбутнє України" в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, президент розповів про трагедію у Волновасі, в якій загинули 13 людей, передає 5 канал.

Читайте такожБойовики випустили по блокпосту під Волновахою 88 ракет з трьох "Градів" - ГПУ

Він приніс із собою фрагмент пасажирського автобуса, розстріляного проросійськими бойовиками 13 січня.

Він також нагадав про терористичний напад на редакцію видання Charlie Hebdo і підкреслив, що тема тероризму є завжди актуальною для всього світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter