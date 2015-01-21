Порошенко привіз до Давосу фрагмент автобуса, розстріляного під Волновахою (фото)

Президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту разом дати відсіч тероризму.

Виступаючи на зустрічі "Майбутнє України" в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, президент розповів про трагедію у Волновасі, в якій загинули 13 людей, передає 5 канал.

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Він приніс із собою фрагмент пасажирського автобуса, розстріляного проросійськими бойовиками 13 січня.

Для мене - це символ терористичної атаки проти України. Тероризм - це світова проблема і ми переможемо! #wef15pic.twitter.com/It3zX010ER — Петро Порошенко (@poroshenko) January 21, 2015

For me it symbolizes a terror attack against Ukraine. Terrorism is a worldwide foe but we will win! #wef15pic.twitter.com/QZfJAwuNmM — Петро Порошенко (@poroshenko) January 21, 2015

Він також нагадав про терористичний напад на редакцію видання Charlie Hebdo і підкреслив, що тема тероризму є завжди актуальною для всього світу.