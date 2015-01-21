Порошенко заявив, що на Донбасі знаходяться до 9,5 тисяч російських військових

Про це глава української держави сказав у інтерв’ю швейцарській газеті Neue Züricher Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.

Порошенко також заявив, що не довіряє російському президентові Володимиру Путіну. "Якщо Ви питаєте мене, чи довіряю я Путіну, то моя відповідь: "Ні". Якщо ви мене питаєте, чи довіряю я Євросоюзу, то моя відповідь: "Так", - цитує видання слова українського президента.

Окрім цього, Порошенко відкинув звинувачення російської сторони про те, що він буцімто відмовився йти на перемир’я на Донбасі. На запитання журналіста видання щодо листа-пропозиції президента Росії Володимира Путіна, Порошенко відповів: "Безпосередньо після того, як ми отримали листа, наш міністр закордонних справ заявив, що ми готові до миру. Ми просто потребуємо гарантії того, що перемир’я будуть дотримуватися обидві сторони. Я хочу наголосити: російська важка артилерія та російські ракетні системи мають бути відведені".

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Відповідаючи на запитання журналіста швейцарського видання щодо того, наскільки сильною є сьогодні українська армія, Порошенко сказав, що "з серпня по січень було створено дуже сильну армію".

За словами президента України, конфлікт на Донбасі обходиться Києву дуже дорого. "Ми витрачаємо щодня 100 мільйонів гривень на оборону. Це дуже дорого", - зазначив він.