Порошенко: 7% території України окуповані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на сесії "Майбутнє України" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Зараз в Україні найбільш складні часи в її історії. Україна зараз під агресією, агресією не лише після анексії Криму, агресія відбувається, коли 7% нашої території зараз також окуповані", - сказав він.

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