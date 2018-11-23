Порошенко назвав вступ України в ЄС "питанням кількох років"

Петро Порошенко порадив студентам не хапатися за дату щодо вступу в ЄС, навівши у приклад ситуацію з безвізом.

На думку президента України Петра Порошенка, питання щодо вступу України до Європейського союзу можна вирішити протягом кількох років.

Про це він повідомив 23 листопада під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету, передає ТСН.

Порошенко спочатку порадив студентам не хапатися за дату, навівши у приклад ситуацію з безвізом. Він пояснив, що використовував помилкові дати початку дії безвізу, які сам оголошував, для "тиску на ЄС".

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Потім президент сказав, що "це (прим. вступ до ЄС) не питання десятиліть, а питання років".

Він додав, що все необхідне для наближення до ЄС, прописано в Угоді про асоціацію.

"Що треба зробити – я вже чітко визначив. Якщо ви прочитаєте Угоду про асоціацію, там все це є" - сказав він, зазначивши, що Україні потрібно зокрема реформувати більшість галузей та сформувати антикорупційну інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КС для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

У четвер, 22 листопада, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо законопроекту. А вже ввечері народні депутати ухвалили в першому читанні вказаний законопроект.