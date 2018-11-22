КСУ дав "зелене світло" затвердженню у Конституції курсу на вступ України до ЄС та НАТО – джерело

Судді КСУ розглядали питання три дні поспіль.

Конституційний суд України дав позитивний висновок щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства країни у Європейському Союзі та НАТО.

Як повідомило УНІАН джерело у КСУ, таке рішення було прийняте сьогодні під час розгляду справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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Зазначене питання, згідно з порядком денним засідань Конституційного суду, розміщеному на сайті суду, Велика палата КСУ розглядала 20, 21 і 22 листопада на закритій частині свого пленарного засідання. Водночас, за словами співрозмовника агентства, попередньо планувалося, що це питання суд розглядатиме 22 листопада, проте дату було терміново змінено.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КСУ для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037).

Законопроектом передбачається у преамбулі Конституції встановити, що Верховна Рада, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу країни, приймає цю Конституцію - Основний закон України.

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Статтею 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

У статті 102 встановлюється, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Статтею 116 визначається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Водночас, із тексту Конституції пропонується виключити пункт 14 розділу XV "Перехідні положення". У ньому йдеться про те, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою.

19 листопада голова Верховної Ради України Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради повідомив, що в середу, 21 листопада, Конституційний суд має надати висновок з приводу змін до Основного закону в частині вступу в майбутньому України до Євросоюзу і НАТО.

Парубій підкреслив, що якщо буде таке рішення Конституційного суду і буде рішення з цього питання профільного комітету парламенту, то вже у четвер, 22 листопада, парламент зможе розглянути зміни до Конституції.