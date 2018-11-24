Голодомором і репресіями комуністи намагалися зламати волю українського народу, але їм це не вдалося – глава МЗС Канади
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наголосила, що комуністи Голодомором та репресіями намагалися зламати волю українського народу, але їм це не вдалося.
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Про це йдеться у заяві Фріланд до Дня пам'яті жертв Голодомору, оприлюдненій на сайті канадського уряду.
«Сьогодні ми разом з українцями в Канаді й в усьому світі згадуємо про вбивства і страждання, заподіяні мільйонам українців тоталітарним радянським режимом під час Голодомору», - зазначила міністр.
Вона нагадала, що «у 1932 і 1933 роках мільйони людей були вбиті голодом чи страчені, в той час як безліч інших були арештовані й депортовані. Це був навмисно вчинений геноцид, покликаний зламати волю українського народу. Що ще гірше - його заперечували виконавці у Москві».
Фріланд наголосила, що ця спроба «знищити український дух провалилася».
«Сьогодні й в усі дні ми згадуємо цю жахливу сторінку в історії людства і вшановуємо пам'ять жертв», - зауважила вона.
Глава МЗС наголосила, що «Канада завжди протистоятиме разом з Україною проти спроб придушити її право на самовизначення, в тому числі з боку Росії, і захищатиме народ України, її суверенітет і територіальну цілісність».