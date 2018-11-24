Голодомором і репресіями комуністи намагалися зламати волю українського народу, але їм це не вдалося – глава МЗС Канади

Міністр закордонних справ Христя Фріланд запевнила, що Канада завжди підтримуватиме Україну.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наголосила, що комуністи Голодомором та репресіями намагалися зламати волю українського народу, але їм це не вдалося.

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Про це йдеться у заяві Фріланд до Дня пам'яті жертв Голодомору, оприлюдненій на сайті канадського уряду.

«Сьогодні ми разом з українцями в Канаді й в усьому світі згадуємо про вбивства і страждання, заподіяні мільйонам українців тоталітарним радянським режимом під час Голодомору», - зазначила міністр.

Вона нагадала, що «у 1932 і 1933 роках мільйони людей були вбиті голодом чи страчені, в той час як безліч інших були арештовані й депортовані. Це був навмисно вчинений геноцид, покликаний зламати волю українського народу. Що ще гірше - його заперечували виконавці у Москві».

Фріланд наголосила, що ця спроба «знищити український дух провалилася».

«Сьогодні й в усі дні ми згадуємо цю жахливу сторінку в історії людства і вшановуємо пам'ять жертв», - зауважила вона.

Глава МЗС наголосила, що «Канада завжди протистоятиме разом з Україною проти спроб придушити її право на самовизначення, в тому числі з боку Росії, і захищатиме народ України, її суверенітет і територіальну цілісність».