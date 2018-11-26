Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації в Україні

Американський дипломат назвала це засідання дуже важливим.

Рада Безпеки ООН скликає надзвичайно важливе засідання щодо України.

Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі у своєму "Твіттері".

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Засідання відбудеться о 18:00 за Києвом (11 ранку в Нью-Йорку - ред.) у понеділок, 26 листопада.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Для цього російські кораблі перегородили рух під Кримським мостом танкером і навіть вдалися до тарану буксира прикордонним кораблем "Дон". Увечері того ж дня російські кораблі напали на них і захопили, при цьому поранивши щонайменше шістьох українських моряків.