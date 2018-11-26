Австрія скликає нараду постпредів ЄС через напад Росії на українські кораблі

Представниця уряду Австрії зазначила, що зараз триває збір та вивчення всіх деталей інциденту біля Керченської протоки.

На тлі ескалації напруження між Росією і Україною австрійське головування скликає на 27 листопада засідання так званого Політичного й безпекового комітету на рівні постійних представників держав Євросоюзу.

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Про це сьогодні у Брюсселі повідомила Карін Кнайсл, міністр Австрії з питань Європи, інтеграції та закордонних справ, передає радіо Свобода. «Австрія та її уряд закликали провести завтра зустріч Політичного та безпекового комітету. Мета – знайти спільну позицію Європейського союзу. Сьогодні буде засідання Ради Безпеки ООН», – повідомила австрійський міністр.

Представниця уряду Австрії, яка керує Радою ЄС, зауважує, що австрійське головування наразі цілком заглиблене у збір та вивчення всіх деталей інциденту біля Керченської протоки.

«Ми перебуваємо у процесі збору всіх елементів, щодо того, що саме і коли трапилося. Я звернулася до генерального секретаря міністерства закордонних справ Австрії з вимогою зв’язатися із послами Росії та України, щоб висловити їм нашу глибоку стривоженість та запевнити, що ми працюємо над деескалацією ситуації», – заявила Карін Кнайсл.

Вона додає, що весь час перебуває на зв’язку зі своїми колегами й партнерами у пошуку рішення та для «надання їм окремих наказів і директив».

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.