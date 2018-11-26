Волкер прокоментував захоплення українських кораблів Росією: пішли на таран, а тепер звинувачують Україну

Американський дипломат зазначив, що захопивши українські кораблі разом з екіпажами, РФ звинуватила Київ у "провокації".

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував інцидент із захопленням українських кораблів в Азовському морі

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«Росія таранить українське судно, що мирно йде в український порт. Росія захоплює кораблі та членів екіпажу, а після цього звинувачує Україну в провокації???», – вказав він у Twitter.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation??? — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» та «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено згідно з міжнародними нормами з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права та угод між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрну огорожу, втрачено рятувальний плот.

В результаті агресивних дій Росії, три українських кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.