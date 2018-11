Волкер прокоментував захоплення українських кораблів Росією: пішли на таран, а тепер звинувачують Україну

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував інцидент із захопленням українських кораблів в Азовському морі

«Росія таранить українське судно, що мирно йде в український порт. Росія захоплює кораблі та членів екіпажу, а після цього звинувачує Україну в провокації???», – вказав він у Twitter.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation???