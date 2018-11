"Повна підтримка України": як світ відреагував на атаку Росії біля Керченської протоки

Внаслідок агресивних дій росіян неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

Вчора російські військові здійснили відкритий акт агресії проти України, захопивши 23 українських моряків та три кораблі МВС України, що одразу викликало реакцію країн світу із вимогою від Росії припинити порушення міжнародного права та звільнити полонених.

Сусідня Польща засудила агресію Росії і закликала її дотримуватись міжнародного права.

"Драматична ескалація напруженості в водах Азовського моря, в результаті якої поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМФ України, стала наслідком послідовних порушень Російською Федерацією основних принципів міжнародного права, в тому числі в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.

"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони - до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки", – заявили МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в своєму Twitter закликала звільнити захоплені судна і забезпечити їхній вільний прохід: "Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно знизити (ескалацію - ред.), звільнити захоплені судна і забезпечити вільний прохід. Канада незмінно підтримує суверенітет України", – йдеться в заяві глави МЗС Канади.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 листопада 2018 р.

Речниця Альянсу Оана Лунгеску підкреслила, що у НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та у Керченській протоці, а також підтримують зв'язок з українською владою, передає «Європейська правда».

"НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її права на судноплавство у власних територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права", - заявила речниця Альянсу.

Вона додала, що у НАТО закликають до стримування та деескалації.

Румунія висловила «глибоку стурбованість» через нову атаку Росії.

"Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону", – йдеться в повідомленні румунського МЗС у Twitter.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters. — MFA Romania (@MAERomania) 25 листопада 2018 р.

Естонія звернулася до Росії із вимогою негайно звільнити захоплені українські судна в Азовському морі.

"Естонія засуджує напад Росії на українські судна в Азовському морі і Керченській протоці і закликає до негайного звільнення кораблів. Ці дії порушують як міжнародне право, так і суверенітет і територіальну цілісність України, свідомий акт щодо посилення напруженості ", - йдеться в повідомленні МЗС Естонії у Twitter.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea#KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension. — Estonian MFA (@MFAestonia) 25 листопада 2018 р.

Член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, співголова Українського конгресового кокуса Брайан Фіцпатрік заявив, що порушення Росією міжнародного права в Азовському морі є прямою загрозою інтересам національної безпеки США та Вашингтон має стати пліч-о-пліч з українцями.

"Кричуще порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і її провокаційна атака на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу пересування через Керченську протоку, щоб дозволити українським суднам вільно використовувати українські порти", - йдеться заяві на сайті політика.

"Я закликаю президента і адміністрацію притягнути до відповідальності Володимира Путіна на наступному тижні на саміті G20. Ми повинні стати пліч-о-пліч з українцями", - додав конгресмен.

Голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген зазначив, що ця ситуація демонструє незацікавленість Росії будь-яких результатах від переговорного процесу щодо України.

"Так, на жаль. Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу щодо України", - заявив він.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukrainehttps://t.co/RWNf7H95pz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 листопада 2018 р.

Міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Німеччини Майкл Рот в інтерв'ю Deutschlandfunk заявив, що Росія має забезпечити вільний доступ до Азовського моря, передає "Європейська правда".

Голова МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter відзначив, що наразі важливо знизити рівень напруги в Азовському морі. При цьому він висловив повну підтримку Україні.

"Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз", - написав Самуельсен.

"Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення. Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні", – додав він.

Dangerous incidents today in the Sea of #Azov due to aggressive Russian actions. Russia must restore free passage at the Kerch strait. Important to de-escalate the situation now. #Ukraine#Crimea#Klimkin. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 25 листопада 2018 р.

Udviklingen er meget foruroligende og kan eskalere. De ukrainske styrker er sat i alarmberedskab og det ukrainske parlament tager senere i dag stilling til om der skal indføres undtagelsestilstand. Det viser hvor alvorlig situationen er.

Fuld støtte til Ukraine. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 26 листопада 2018 р.

МЗС ще однієї країни НАТО – Туреччини – висловили стурбованість російською агресією в Азовському морі.

"Ми стежимо за розвитком та зростанням напруженості в Азовському морі та Керченській протоці. У цьому контексті ми стурбовані повідомленням про обстріл українських суден в Азовському морі, в результаті чого є поранені…Ми підкреслюємо, що прохід через Керченську протоку до Чорного моря не повинен блокуватися. Закликаємо уникати кроків, які можуть принести небезпеку для регіонального миру і стабільності, поважати міжнародне право, і запобігати ескалації напруженості, дотримуючись здорового глузду і поміркованості", - цитує повідомлення "Європейська правда".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте такожРадбез ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації в Україні

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.