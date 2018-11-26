За фактом замаху на вбивство українських моряків у Керченській протоці відкрите кримінальне провадження

Досудове розслідування здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу.

Управління Служби безпеки України в Одеській області розпочало розслідування за фактом замаху на вбивство українських моряків у Керченській протоці.

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, у зв'язку з подіями в Керченській протоці під процесуальним керівництвом військової прокуратури розпочато кримінальні провадження.

Вона зазначила, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 25 листопада за ознаками кримінальних злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України. Зокрема, за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

«Нагляд за дотриманням законів під час проведенні досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою в складі прокурорів військової прокуратури Південного регіону України», - заявила Стекачова.

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За її словами, кримінальне провадження зареєстровано на підставі інформації 7-го Управління ГУ ВКР ДКР СБ України про агресивне ведення війни збройними силами РФ, поранення шести військовослужбовців ВМС ЗС України і захоплення катерів «Бердянськ», «Нікополь», буксира «Яни Капу».

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із захопленням Росією 25 листопада в Керченській протоці двох українських катерів і одного буксира Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести воєнний стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.