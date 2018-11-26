Велика Британія закликала Росію звільнити полонених українських моряків
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант закликає владу Російської Федерації звільнити захоплені поблизу Керченської протоки українські судна та їхній екіпаж.
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Про це глава британського зовнішньополітичного відомства наголосив у мікроблозі Twitter.
"Сполучене Королівство абсолютно засуджує застосування сили Росією проти українських суден, що заходять в Азовське море. В черговий раз ми бачимо зневагу Росією міжнародних норм та українського суверенітету. Росія має звільнити затриманих українських моряків та гарантувати вільне проходження через Керченську протоку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.
У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.
В результаті нападу три військових судна ВМС України були захоплені разом з екіпажами. 23 моряки перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.