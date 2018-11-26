Порошенко пропонує закріпити дату виборів 31 березня
Президент України Петро Порошенко пропонує закріпити дату виборів 31 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у зверненні до українського народу.
«На початку грудня я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які повинні відбутися у відповідності з Конституцією 31 березня 2019 року», - зазначив глава держави.
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За словами президента, воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня.
«Як Верховний головнокомандувач докладу всі зусилля для того, щоб вкластися в ці стислі терміни і за місяць вичавити максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ росіян», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко запропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів, скасування виборів не буде.