За словами президента, воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня.

Президент України Петро Порошенко пропонує закріпити дату виборів 31 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у зверненні до українського народу.

«На початку грудня я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які повинні відбутися у відповідності з Конституцією 31 березня 2019 року», - зазначив глава держави.

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За словами президента, воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня.

«Як Верховний головнокомандувач докладу всі зусилля для того, щоб вкластися в ці стислі терміни і за місяць вичавити максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ росіян», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко запропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів, скасування виборів не буде.