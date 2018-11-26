Порошенко запропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів, скасування виборів не буде (відео)

Відповідну заяву президент зробив у своєму відеозверненні.

Президент України Петро Порошенко оголосив, що воєнний стан може бути введено з 9 ранку 28 листопада, строком на 30 днів, а не на 60, як пропонувала РНБО.

Відповідну заяву він зробив у своєму відеозверненні. Воєнний стан, за словами президента вводиться на усій території України.

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«РНБОУ рекомендувала мені запровадити воєнний стан на 60 днів. Моє рішення - я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів, щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії», - заявив президент.

За словами президента, воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня.

«На початку грудня я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року», - зазначив глава держави.

«Як Верховний головнокомандувач докладу всіх зусиль для того, аби вкластися в цей стислий термін і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ росіян», - запевнив Порошенко.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ у Керченській протоці та захопила два українські військові катери та буксир разом з екіпажем.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО пропонує для створення умов щод протидії збройної агресії ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.

Президент України Петро Порошенко підтримав введення військового положення. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони одноголосно рекомендував парламенту підтримати проект закону, яким затверджується указ президента про введення воєнного стану в Україні.

Відповідний проект закону має розглянути Верховна Рада.