Під штаб-квартирою ООН протестували проти російської агресії в Керченській протоці (фото)

Як стало відомо про захоплення Росією катерів ВМС України, українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності з Україною.

Під час засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації агресії РФ в Україні на вулицях Нью-Йорка під стінами будівлі пройшла акція протесту на підтримку України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після того, як стало відомо про захоплення Росією катерів ВМС України, українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності з Україною

"Учасники акцій вимагали від міжнародного співтовариства і уряду США проявити підтримку України і засудити дії з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

"Учасники акцій вимагали від міжнародного співтовариства і уряду США проявити підтримку України і засудити дії з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що американський уряд "стурбоване на вищому рівні".