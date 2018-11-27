Під штаб-квартирою ООН протестували проти російської агресії в Керченській протоці (фото)
Під час засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації агресії РФ в Україні на вулицях Нью-Йорка під стінами будівлі пройшла акція протесту на підтримку України.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Після того, як стало відомо про захоплення Росією катерів ВМС України, українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності з Україною
"Учасники акцій вимагали від міжнародного співтовариства і уряду США проявити підтримку України і засудити дії з боку Росії", - йдеться в повідомленні.
"Учасники акцій вимагали від міжнародного співтовариства і уряду США проявити підтримку України і засудити дії з боку Росії", - йдеться в повідомленні.
Раніше посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що американський уряд "стурбоване на вищому рівні".