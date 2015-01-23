Ахметов підтвердив, що його допитувала ГПУ
14:19, 23 січня 2015Політика
3392 0
Бізнесмен Рінат Ахметов припускає, що Генпрокуратура більше не буде проводити допитів у справі про фінансування терористів.
Ахметов заявив, що відповів на всі питання ГПУ / novanews.com.ua
Про це інформує прес-служба Ахметова, передає ТВі.
"Так, вчора я перший раз був на допиті. Ми розмовляли зі слідчим досить довго, я відповів на всі питання. Я відповів на всі питання. Думаю, до мене запитань більше немає", - сказав він.
Читайте такожГПУ перевірить причетність Єфремова та Королевської до фінансування терористів
Раніше повідомлялось, що слідчі Генеральної прокуратури України допитали мільярдера Ріната Ахметова в рамках кримінальної справи про фінансування тероризму і незаконних збройних формувань. Допит тривав біля шести годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter