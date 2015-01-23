Ахметов підтвердив, що його допитувала ГПУ

Про це інформує прес-служба Ахметова, передає ТВі.

"Так, вчора я перший раз був на допиті. Ми розмовляли зі слідчим досить довго, я відповів на всі питання. Я відповів на всі питання. Думаю, до мене запитань більше немає", - сказав він.

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Раніше повідомлялось, що слідчі Генеральної прокуратури України допитали мільярдера Ріната Ахметова в рамках кримінальної справи про фінансування тероризму і незаконних збройних формувань. Допит тривав біля шести годин.