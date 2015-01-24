Яценюк проведе засідання оперативного штабу щодо Маріуполя

14:48, 24 січня 2015
Політика
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Сьогодні прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк проведе засідання оперативного штабу по ситуації в Маріуполі.

Яценюк / Фото УНІАН

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Також зазначається, початок заходу заплановано на 15:00. 

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