Рада може зібратися найближчими днями

На своїй сторінці у Facebook Гройсман написав: «Я дав доручення апарату Верховної Ради скликати усіх народних депутатів на їхні робочі місця. Прошу депутатів бути готовими до проведення позачергової сесії Верховної Ради за результатами завтрашнього засідання РНБОУ».

«Ми маємо бути готові діяти і приймати необхідні невідкладні рішення»- наголосив голова парламенту.

Читайте такожЗавтра відбудеться термінове засідання РНБО«Все те, що роблять зараз терористи, – це звірство. Вбивати мирних мешканців, вбивати жінок і дітей, обстрілювати житлові квартали, де немає ні зброї, ні військових, – це звірство. Звірство, на які можуть бути здатні тільки нелюди. Звірство, яке має бути негайно зупинено!» - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики здійснили теракт, жертвами якого стали 30 осіб.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. МЗС України, у свою чергу, заявило, що відповідальність за теракт несе Росія.