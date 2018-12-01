Порошенко назвав чисельність військ РФ біля кордону з Україною та на окупованих територіях

Петро Порошенко наголосив, що Росія становить «колосальну загрозу», на яку Україна разом з союзниками шукає належну політико-дипломатичну відповідь.

Президент Петро Порошенко наголошує, що актом агресії проти Збройних сил України у Керченській протоці Росія продовжує випробовувати на міцність світовий порядок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час урочистої церемонії передачі особовому складу Збройних сил України озброєння та військової техніки.

Глава держави нагадав, що цього дня у 1991 році понад 90% українців підтвердили Акт проголошення Незалежності України і зробили історичний вибір – побудови вільної, суверенної, європейської України.

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Водночас президент зазначив, що Росія мріє повернути колесо історії назад, у минуле.

«Загалом навколо України, вздовж державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим розгорнуто наземне угруповання загальною чисельністю більше 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських систем та ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, більше 500 літаків та 300 вертольотів», - підкреслив він.

Крім того, за його словами, «в акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів та 8 підводних човнів, у тому числі ударних – 23 кораблі і 6 підводних човнів».

«Нещодавній акт агресії Російської Федерації проти Збройних сил України в Керченській протоці спрямований, я на цьому окремо наголошую, не лише проти України. Кремль далі випробовує на міцність світовий порядок – чи згодиться світ на перетворення Азовського, а далі і Чорного морів на «російське озеро», - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що Росія становить «колосальну загрозу», на яку Україна разом з союзниками шукає належну політико-дипломатичну відповідь.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одесу, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили у полон 24 українських військовослужбовця. Троє з них зазнали поранень. Українців обвинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли у московські слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".